Ni Fiscalía ni SMO han dado resultados contra violencia de género: Diputada Hilda Luis

-Espera que con el cambio de Fiscal se puedan resolver los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Ni la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), ni la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), han dado los resultados esperados para disminuir el índice de violencia en contra de las mujeres, para que puedan andar en las calles de manera segura, así lo manifestó la Diputada Local Hilda Pérez Luis.

Esta declaración la hizo luego de darse a conocer la renuncia del Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez la tarde de este viernes, dejando en la impunidad varios casos como el asesinato de María del Sol Cruz Jarquín y el ataque con ácido que sufrió la saxofonista oaxaqueña Elena Ríos.

Sobre estos casos, la legisladora dijo que no es ajena a la desesperación que sienten sus familias, por ello espera que la Fiscalía pueda judicializar ambos casos, para que no queden en la impunidad, asimismo indicó que desde el Congreso de Oaxaca se reformó el código penal para sancionar a quienes intenten lesionar con sustancias corrosivas a una mujer.

Con relación al día internacional de la mujer, Pérez Luis dijo que esta fecha es pare alzar la voz, para visibilizar los derechos que se le han negado a las mujeres, por ello es que tienen que salir a la calle para exigir estos derechos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario