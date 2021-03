Jesús Ortega, se separa del cargo como secretario municipal en Acatlán

-Busca contender por la presidencia municipal.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes en sesión extraordinaria de cabildo, el secretario municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Jesús Ortega Marín se separó del cargo quedando en su lugar Antonio Rodríguez Morán.

La decisión tomada por el hasta hoy secretario municipal, se debe a que Jesús Ortega busca contender por la presidencia municipal de Acatlán de Pérez Figueroa y con ello continuar el legado de estabilidad y desarrollo social que ha logrado el actual edil Adán Maciel Sosa.

