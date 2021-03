Habitantes de agencia Vicente Guerrero, Zaachila, amagan con movilizaciones

-Piden perforación de pozo profundo, dan como plazo el 10 de marzo, de lo contrario bloquearán el crucero de la Y, el basurero municipal y oficinas de gobierno

Jorge Acevedo/José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades de la agencia Vicente Guerrero amagan con bloquear el crucero de la “Y”, el basurero municipal y oficinas de gobierno el próximo diez de marzo, en caso de que las autoridades estatales no den respuesta a su demanda de la perfección de un pozo profundo, para garantizar el abasto de agua potable en la comunidad.

En un comunicado emitido por las autoridades de la agencia, manifestaron que el acuerdo de movilizarse debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades del gobierno del estado, ya que desde hace tiempo carecen del suministro del vital líquido, el cual refieren es un derecho humano, señalan que con la perforación del pozo profundo se beneficiarán a 15 mil personas.

El documento está dirigido al Gobernador Alejandro Murat, al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva y al Secretario General de Gobierno Francisco Javier García López, las autoridades de la agencia Vicente Guerrero y los pobladores dieron de plazo hasta el miércoles 10 de marzo para obtener una respuesta favorable a su petición.

En caso de que la postura del gobierno del estado siga la de no resolver su petición, llevarán a cabo estas acciones, mismas que serán por tiempo indefinido, hasta que se les realice la construcción del pozo profundo.

