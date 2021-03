Avanza la construcción del Kiosco en el parque central de Loma Bonita

-Obra contemplada en el Programa de Embellecimiento a la Ciudad.

Comunicado

Loma Bonita, Oaxaca.- En muchas ciudades de México y de nuestro bello estado de Oaxaca, el parque principal cuenta con un Kiosco y ha servido como punto de reunión para la población, donde los fines de semana se presentan bandas, tríos y artistas locales; en algunos lugares los solteros conservan la tradición de pasear alrededor de este.

La construcción del kiosko en el Parque “Benito Juárez”

avanza sin retraso, mismo que será inaugurado en próximos días.

El proyecto incluye cuatro locales comerciales y sanitarios para damas y caballeros, esta obra está contemplada en el Programa de Embellecimiento a la Ciudad.

A todas las personas que acuden a realizar algún trámite al palacio municipal o tienen la necesidad de transitar por el parque, se les pide su comprensión por los trabajos realizados y en la medida de lo posible evitar esta zona de construcción, para evitar accidentes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario