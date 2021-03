Una vez vacunados contra el covid, asilo de Tuxtepec estaría abriendo sus puertas

-De los adultos que están con sus familiares, 2 ya fueron vacunados aún faltan 11.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Responsable del Asilo de Ancianos en Tuxtepec, Guadalupe Castillejos señaló que una vez que se vacunen contra el covid-19 a los adultos mayores que están en este albergue, y los que están en resguardo en sus hogares, podrán abrir las puertas y así poco a poco regresar a la normalidad.

Dijo que registraron en una plataforma del INAPAM a los 11 adultos mayores que están en el albergue para que sean vacunados, y están a la espera de que les notifiquen cuando los estarían vacunando en este asilo, ya que no los piensan arriesgar y llevarlos a un puesto de vacunación, y con esto abrir las puertas a los adultos mayores que están en casa y también al personal que está en resguardo.

Además, señaló, que también les informaron a los familiares de que registraran a sus adultos mayores que tenían en casa, siendo 2 que ya recibieron la vacuna uno en Ojitlán y otro en la ciudad de México, sin embargo aún faltan 11.

La titular, abundó que siguen con las mismas medidas, desde el inicio de la pandemia como son el acceso restringido a las visitas, además de que los adultos mayores tienen prohibido salir, y los proveedores tratan de evitar el contacto con éstos, aunado a que toman todas las medidas al interior.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario