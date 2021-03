Suman 342 personas hospitalizadas por COVID-19, 14 nosocomios reportan 100% de su capacidad

-Este jueves se registraron 101 nuevos casos, así como 36 nuevos hospitalizados por presentar complicaciones por el SARS-CoV-2

-Suman 41 mil 146 casos acumulados y dos mil 960 defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 04 de marzo de 2021.- La jefa de departamento de Insumos y Regulación de Servicios, perteneciente a la dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Mariana Yazmin Santiago Vasconcelos, informó que en las últimas 24 horas se hospitalizaron a 36 nuevos pacientes positivos a COVID-19; con suman 342 personas internadas por presentar complicaciones por el SARS-CoV-2.

Asimismo, dio a conocer que 14 nosocomios reportan el 100% de su capacidad para la atención de la emergencia sanitaria.

Durante el informe diario de la emergencia sanitaria, expresó que Oaxaca acumuló al corte epidemiológico de este jueves, 41 mil 146 casos de la enfermedad y dos mil 960 defunciones, además de 907 contagios activos y 37 mil 279 personas recuperadas.

De igual forma, sostuvo que son 101 casos nuevos distribuidos en 35 municipios de la entidad, siendo los de mayor número: Oaxaca de Juárez con 45, Santa Cruz Xoxocotlán con siete, Santa Lucía del Camino con seis y San Sebastián Tutla con cinco.

Refirió que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabiliza 28 mil 314 acumulados y mil 572 defunciones, Istmo tres mil 403 acumulados y 482 defunciones, Tuxtepec dos mil 584 acumulados y 314 defunciones, Costa dos mil 019 acumulados y 198 defunciones, Mixteca tres mil 404 acumulados y 274 defunciones, Sierra mil 422 acumulados y 120 defunciones.

Respecto a las dos mil 960 muertes, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 378, 678 y 432 respectivamente. Por sexo, el 65% son hombres y el 35% mujeres.

Finalmente, Santiago Vasconcelos convocó a la sociedad a continuar con las medidas de prevención como: el uso del cubreboca, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, ventilar los espacios cerrados, así como evitar salidas y reuniones innecesarias.

