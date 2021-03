Se registra Atalo Benítez como candidato a Presidencia de Valle Nacional por MC

–Acudió a la sede estatal del partido en la ciudad de Oaxaca, estuvo acompañado por integrantes de su equipo de trabajo

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes se registró Atalo Benítez como candidato a la Presidencia Municipal de Valle Nacional por el partido Movimiento Ciudadano, para ello acudió a la sede estatal de este instituto político en la capital oaxaqueña para presentar los documentos que pide la convocatoria, al registro llegó acompañado de algunos integrantes de su equipo de trabajo.

Agregó que este proyecto lo viene impulsando desde el año 2017, el cual dijo es para el pueblo y no personal, por ello invitó a la población para que se sumen al proyecto con el que busca beneficiar a los habitantes de Valle Nacional, ya que actualmente se tienen muchas carencias, mencionó que Valle Nacional es un municipio marginado en varios rubros como el de salud, en la agricultura, por ello es que decidió participar en el proceso electoral.

En lo que se refiere al desempeño de los órganos electorales, Atalo Benítez dijo que no se trata de criticar sin argumentos, pues él y su equipo están enfocados en el trabajo que les corresponde, por lo que no se fijan en lo que hacen o dejan de hacer los otros candidatos o aspirantes.

Finalmente indicó que su equipo de trabajo de trabajo está conformado por habitantes del municipio, entre mujeres, indígenas, profesionistas y gente con valores.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario