Presidente de Tuxtepec entrega incentivos a Policías Municipales por 20 años de servicio

-“Han dado lo mejor de sí para cuidar de un municipio de 76 comunidades, 200 colonias y más de 150 mil habitantes”, señaló el munícipe

Comunicado

El Presidente Municipal de Tuxtepec hizo entrega de reconocimientos e incentivos económicos a seis Policías Municipales que cumplieron 20 años de servicio y que este día se jubilaron.

En su intervención, el Alcalde agradeció a los elementos en activo y a los que ya se encuentran retirados por esta labor, la vocación con que ayudan a enfrentar la pandemia; siempre dispuestos a cumplir el compromiso que tienen con la gente; por estar en sus trincheras para servir a su municipio con esta labor que es muy digna.

“Cada uno ha dado lo mejor de sí para cuidar de un municipio de 76 comunidades, 200 colonias y más de 150 mil habitantes”.

Afirmó que hace dos décadas un policía municipal tenía menos herramientas para enfrentar su labor, algo injusto, pues quien salvaguarda la vida de los demás realiza un acto heróico, por eso este gobierno desde hace siete meses, ha sido partícipe de su capacitación y equipamiento pero además que estas acciones impacten en las condiciones de la vida familiar; así lo hicimos el año pasado al invertir más de 19 millones de pesos en este rubro y destinar parte de este recurso en apoyo al mejoramiento de las viviendas.

Hoy hacemos un homenaje a 6 hombres de valor que han hecho escuela de cómo ser un buen elemento, un buen compañero y un buen ciudadano, a quienes les ha tocado decir “estoy aquí” en situaciones de riesgo, señaló el Presidente Municipal.

Los invitó a ir con la frente en alto por haber pertenecido a una corporación en donde ayudaron, sirvieron y construyeron una nueva historia para Tuxtepec.

Cabe mencionar que los elementos de la Policía Preventiva Municipal que hoy se jubilaron son: Noé Mendoza Martínez, Martín Quevedo Cano, Efrén Pérez Dávila, Julián Esteban Jorge, Jesús Manuel López Terán así como Alberto López Hernández.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario