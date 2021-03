Murat reconoce labor de Rubén Vasconcelos al frente de la Fiscalía

-En su gestión se logró que Oaxaca esté entre los primeros diez lugares a nivel nacional en materia de seguridad

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, reconoció la labor de Ruben Vasconcelos Méndez al frente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el mandatario oaxaqueño señaló que durante el tiempo que estuvo al frente de la fiscalía, se logró que la entidad se ubique entre los primeros diez estados del país en materia de seguridad.

El mandatario oaxaqueño dijo que Vasconcelos Méndez es su amigo y que se comportó de manera profesional durante los poco más de tres años que estuvo al frente de la fiscalía, por ello dijo que a nombre del gobierno del estado se reconoce su labor al frente de la instancia encargada de la procuración de justicia en Oaxaca.

Agregó que estará al pendiente para dar seguimiento a los cambios que podrían darse en otras dependencias, toda vez que este viernes vence el plazo para que aquellos funcionarios que pretendan participar en la elección local se separen de sus cargos.

Cabe mencionar que la tarde de este viernes Ruben Vasconcelos hizo pública su renuncia a la fiscalía, en cuanto esta información se dio a conocer, algunas víctimas de violencia de género o familiares de víctimas de feminicidio, así como colectivos de feministas, criticaron la gestión del ex fiscal y vieron bien su salida.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario