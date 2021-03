Instan los SSO a presidentes municipales a no realizar eventos masivos o fiestas patronales

-Asistir a eventos y a congregaciones, aumenta el riesgo de contraer y propagar el COVID-19.

-Pide Sector Salud a las autoridades municipales y eclesiásticas, fomentar comportamientos saludables que coadyuven a reducir la incidencia de mortalidad a causa del virus.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de marzo de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hacen un llamado enérgico a las autoridades municipales de los 570 municipios de la entidad, principalmente a los presidentes de las localidades de San Juan Bosco Chuxnabán, Santiago Tutla y Santiago Juxtlahuaca, para evitar realizar eventos masivos, ante el alto riesgo de contagio y mortalidad por COVID-19.

La dependencia de Salud, precisó que la propagación del virus SARS-CoV2 continúa activa en el territorio estatal; la pandemia ha cobrado a la fecha dos mil 953 muertes de oaxaqueñas y oaxaqueños, así con más de 41 mil personas que han enfermado por complicaciones de la patología infecciosa; a causa de ello, la red hospitalaria se ha mantenido con un índice elevado de ocupación de camas, con más del 50% en la saturación.

Por lo que advirtió, que no es momento de realizar eventos que aglomeren a personas y donde se propicia que se descuiden las acciones preventivas contra contagios y la sana distancia, ya que aún con el uso de cubrebocas, en interiores o exteriores, al estar en contacto con una pequeña o una gran cantidad de personas en festividades comunitarias, conciertos, festivales, conferencias o celebraciones eclesiásticas y familiares, representa un alto riesgo para la salud de la población.

Para controlar la emergencia sanitaria, y poder reducir el número de defunciones y hospitalizaciones, se requiere todo el apoyo de las autoridades locales, y de la población, en caso de no desistir en realizar y acudir a eventos que aglomeren a más de 10 personas, existe una posibilidad alta del aumento de contagios en estas localidades.

Así también, la institución pidió a las autoridades municipales y eclesiásticas, en esta temporada de celebraciones de Semana Santa, fomentar comportamientos saludables que coadyuven a reducir la incidencia de mortalidad a causa del virus.

Señaló que una de las herramientas principales para no enfermar, es la conducta de las personas al llevar cabalmente las recomendaciones emitidas por los SSO. “Tenemos que hacer conciencia y ser responsables en lo individual y como comunidad; se trata de proteger la vida de las personas, trabajar en equipo, ya que, al disminuir los contagios, tendremos la posibilidad de mejorar el Semáforo Epidemiológico y, por ende, mejorar la economía de la entidad”.

