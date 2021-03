Injusticia e incompetencia marcaron gestión de Rubén Vasconcelos en la FGEO: Víctimas de violencia de género

–Las reacciones no se hicieron esperar por parte de Elena Ríos, la joven saxonofista que fue atacada con ácido y de Soledad Jarquín, madre de María del Sol Ruiz Jarquín



Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de darse a conocer la reunicia de Rubén Vasconelos Méndez como Fiscal General del Estado de Oaxaca, las reacciones no se hicieron esperar por parte de Elena Ríos, la joven saxonofista que fue atacada con ácido y de Soledad Jarquín, madre de María del Sol Ruiz Jarquín, quien fue asesinada el 2 de junio de 2018.

Soledad Jarquín publicó en su cuenta de twitter que con la salida de Vasconcelos Méndez la Fiscalía se queda en total impunidad, señala que no cumplió con su deber, incluso le agradece por haberse ido, aunque le queda a deber justicia para su hija, así como las cientos de mujeres que han perdido la vida en situaciones violentas o que se encuentran desaparecidas, además dice que espera que con él se vayan las ganas de proteger a los asesinos de María del Sol.

Por su parte Elena Ríos publicó que el Fiscal renunció sin resultados que honren el cargo y lamenta que esto se haya dado días antes de la conmemoración del día internacional de la mujer, agrega que la Fiscalía no se queda huérfana con su partida, menciona que espera que el nuevo Fiscal si pueda hacer lo que no quiso hacer y que muestre la capacidad de resolver su caso y en de miles de oaxaqueñas.

El colectivo “Feministas Oaxaca” publicó en su página de facebook que la renuncia de Rubén Vasconcelos como Fiscal de Oaxaca era una bomba de tiempo, se refiera él como un Fiscal que se dedicó durante su administración a únicamente salir en fotos con su sonrisa cínica, a pesar de ser cuestionado por la opacidad en su desempeño, así como por la corrupción que existe en la vicefiscalías, incluyendo a Ministerios Públicos y Agentes Estatales de Investigación.

Asimismo señaló que Vasconcelos Méndez nunca se sentó con las madres las víctimas de feminicio o que se encuentran desaparecidas y que por el contrario siempre se limitaba a decir que todo marchaba bien, aunque no daba detalles del avance de las investigaciones, incluso mencionaron que en una ocasión el hoy ex Fiscal dijo que las mujeres desaparecidas se iban con el novio.

Además publicaron frases de enojo como: “Que jamás tengas un minuto de paz, que todos los días tengas presente lo ruin de tu persona”, “Que en tus noches no puedas dormir y que no puedas estar tranquilo nunca”, “Que cargues en toda tu existencia los nombres de las mujeres asesinadas porque eres CÓMPLICE al dejar libre a sus feminicidas”, “Rubén Vasconcelos Méndez a donde vayas te repudiamos ¡NOSOTRAS NO OLVIDAMOS!”.

También mandaron un mensaje a los integrantes de la actual legislatura local: “Y las Diputadas y diputados no vengan a decir que gracias a ellas y ellos se fue, ustedes también son cómplices al mantenerlo durante años como Fiscal”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario