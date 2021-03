Informa IEEPO sobre proceso selección de libros de texto gratuitos para secundaria

-La estrategia respaldada por el gobernador Alejandro Murat y el director Francisco Ángel Villarreal, permite que se planee la entrega de materiales para el ciclo escolar 2021-2022.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de marzo de 2021.- En el periodo del 15 al 31 de marzo próximo, docentes de nivel secundaria podrán seleccionar los libros de texto que más se adecuen a su método de enseñanza, experiencia profesional o al perfil de sus alumnos, para lo cual ya se encuentra disponible la plataforma virtual con el catálogo de 354 títulos autorizados y que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), les convoca consultar.

Como parte de la estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), respaldada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, la selección permite que se planee en tiempo y forma la entrega de los libros y materiales que utilizarán escolares y docentes el próximo ciclo escolar 2021-2022.

El jefe del Departamento de Libros de Texto y Materiales Educativos del IEEPO, Miguel Ángel Escobar Cano, explicó que el proceso se realiza a través de un sistema electrónico, dispuesto por la Conaliteg en el enlace https://secundaria.conaliteg.gob.mx, que permite que cada maestro de secundarias generales y técnicas públicas consulte los libros autorizados por la SEP.

En ese contexto, exhortó a las y los docentes de educación secundaria para las materias de Matemáticas, Lengua Materna Español, Ciencias Naturales (Biología, Física y Química), Historia, Inglés, Geografía y Formación Cívica y Ética, a participar y hacer el registro correspondiente y en el que se les solicita proporcionar nombre, clave CURP y correo electrónico.

En esta ocasión, habrá 22 nuevos títulos: 10 en Historia y 12 de Matemáticas, ambos para tercer grado; en el caso de educación especial se pueden seleccionar ejemplares en formato Braille y en formato Macrotipo para las y los alumnos con ceguera y baja visión, respectivamente, que cursan educación secundaria, y que requieren de materiales educativos especiales.

Para dudas y mayor información se encuentran a disposición los teléfonos 51 346 43 y 51 303 17, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, o bien por correo electrónico a: [email protected].

