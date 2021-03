Fuerza por México dará 9 de diez candidaturas a diputaciones federales a mujeres en Oaxaca

–El tiempo de las mujeres no debe ser únicamente en tiempos electorales o el ocho de marzo, sino siempre, afirmó la dirigencia estatal



Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Nueve de las diez candidaturas a las Diputaciones Federales serán para las mujeres y una para la comunidad LGBTI+, la cual ha sido marginada, informó la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Fuerza Por México en Oaxaca Salomé Martínez Salazar, agregó que Oaxaca será pionero en el país al dar la mayoría de los distritos electorales federales a las mujeres e incluir a la comunidad LGBTI+.

Agregó que el tiempo de las mujeres no debe ser únicamente en tiempos electorales o en los días previos al ocho de marzo, sino siempre, por ello es que en Fuerza por México están apostando en darle la voz a las mujeres y no solo para cubrir con los espacios que la ley electoral mandata.

La Secretaría de la Mujer del Comité Directivo Municipal de Oaxaca de Juárez del Partido Fuerza por México, dio a conocer que realizarán una campaña denominada “Mujeres con Fuerza rumbo al 8M”, la cual consiste en difusión de imágenes y videos en los que se visibilizan los derechos de las mujeres que siguen pendientes en la agenda de los gobiernos.

La Secretaria de las Mujeres del CDM Rosa Bertha Simón Sánchez, comentó que estas imágenes y videos se publicarán en las redes sociales del partido y se colocarán algunas de ellas en puntos estratégicos de la capital oaxaqueña, con el objetivo de que las mujeres se sientan identificadas y que los hombres reconozcan las brechas de desigualdad que aún existen.

