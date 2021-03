En próximos días, cabildo Tuxtepecano informará la segunda obra del presupuesto participativo

–Esta obra será la segunda que elijan los contribuyentes al momento de pagar sus impuestos

De la Redacción

Tuxtepec,Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, informó que será próximamente que el cabildo sesione y den a conocer cuál será la obra que se va a realizar con este presupuesto participativo.

Explicó que en su momento se sesionó para conocer la primero obra, siendo la rehabilitación de los Cocos la más votada por los contribuyentes. Sin embargo dijo que en este mes de marzo, van a sesionar y a conocer cuál fue la segunda obra por la que votaron los ciudadanos.

Aunque no especificó cuando podrían contar las boletas de las urnas, y conocer la segunda obra que se realizará con una parte del recurso recabado en el pago de impuestos, sí dijo que hubo una buena respuesta por parte de la población en el pago de éstos.

Este presupuesto participativo inició en los primeros años de esta administración, y la primera obra que se logró realizar fue la de la rehabilitación del drenaje sanitario en 3 puntos importantes del casco urbano, y la segunda obra fue la rehabilitación de la avenida Independencia y ahora está por iniciar la rehabilitación de Los Cocos.

FOTO: Archivo

Comentarios

