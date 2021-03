Crece conflicto interno entre Priístas de Valle Nacional por pugna de la CNC

–Los 2 aseguran contar con la firma y sello de Armando Bohorquez Secretario General de la CNC la cual los mismo Priistas aseguran que es el principal responsable de esta situación

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Este jueves un grupo de campesinos encabezados por el ex presidente del PRI en ese municipio Áraley Pérez Martínez y Ana Vázquez, irrumpieron las instalaciones de la CNC, quitando y poniendo nuevas cadenas para tomar posesión de sus oficinas, luego de que el Delegado Cenecista, Armando Bohorquez Reyes aprobara estas acciones, que a decir de comentarios de la población, dañan aún más la imagen de ese partido previo al proceso electoral que se avecina.

Así mismo, el que dijo tener el nombramiento oficial como el nuevo presidente de la CNC firmado por Bohorquez Reyes y avalado por 21 comisariados ejidales, Áraley Pérez Martínez, dijo que esta situación se originó debido a que la actual Cenecista Elvira Benítez Ramírez, quien se negaba a la entrega recepción a pesar de que se le ha enviado la invitación para que se llevara a cabo este cambio de manera pacífica.

Así también pidió al actual presidente municipal de respetar el proceso interno que concierne solo a los Priistas y a los campesinos de este municipio

Así también, explicó que las oficinas de esta Instancia presenta un adeudo de 12 años de energía eléctrica y 10 de predial, por lo que aseguró el presidente y su personal que se van a ser cargo de los gastos que se van a generar por esa deuda, mientras que se lleve a cabo el inventario correspondiente a estas instalaciones de los campesinos.

Se comenta que este viernes por la tarde, la señora Elvira Benítez, se reunió con un grupo de campesinos, para informar sobre esta situación que deja mal parado a los Priístas y al mismo Armando Bohorquez Reyes quién esta siendo señalado de ser el responsable de otorgar firmas a diferentes grupos, provocando así que el Priísmo en Valle Nacional siga en debacle y con fracturas dentro de su militancia, por lo que esperan que este mismo funcionario arribe a Valle Nacional y sea quien remedie lo que el mismo provocó según dijeron algunos inconformes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario