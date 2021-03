Con una fuerte inversión, la Costa Oaxaqueña crea, construye y crece en beneficio de sus habitantes: IMM

Región Costa, Oax. 05 de marzo del 2021- Continuando con la instrucción de crear las condiciones adecuadas para el desarrollo social y académico de las y los oaxaqueños, uno de los ejes centrales de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el equipo del DIF Estatal Oaxaca inició gira por la Costa oaxaqueña.

En gira de trabajo encabezada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat; en compañía de Christian Holm Rodríguez, director general de este organismo asistencial, asistieron al municipio de Santos Reyes Nopala y San Gabriel Mixtepec y el Mercado Zicatela, en Santa María Colotepec, para entregar tres parques infantiles incluyentes, que beneficiarán a niñas y niños de dichas localidades.

Los parques incluyentes tienen el objetivo de fortalecer el tejido social, e impulsar el desarrollo sano y pleno de niñas y niños.

La esposa del Mandatario Estatal refirió sentirse emocionada por traer acciones reales y palpables en favor de niñas y niños, mediante estos parques. Destacó que los niños y niñas que hoy son felices, mañana serán mujeres y hombres de bien.

“Este es el trabajo que nos gusta hacer en el DIF, el ver a niñas y niños felices con la instalación de estos espacios”.

La esposa del Mandatario Estatal mencionó que acudió a la Costa para cumplir la palabra empeñada, ya que el Gobernador trabaja de la mano con las autoridades para que, de manera conjunta, logren el bienestar de la ciudadanía oaxaqueña. “El Gobernador y yo hacemos equipo para trabajar más fuerte y abarcar más municipios”, reiteró al tomar la palabra en Santos Reyes Nopala.

La esposa del gobernador Alejandro Murat, recalcó que lo mejor de estas giras es que se conoce de viva voz las necesidades de la gente, es una labor muy noble pero significativa, ya que con ello se da solución a sus peticiones. “A través de estas acciones, seguiremos avanzando para que Oaxaca siga creciendo”, enfatizó la presidenta honoraria.

Durante su gira de trabajo por Santos Reyes Nopala, Ivette Morán de Murat constató la construcción de la universidad en el municipio, obra en la que se invirtieron más de 40 millones de pesos, 38 de presupuesto estatal y el resto con aportaciones del municipio.

Apostar por la educación es hacerlo por el crecimiento de Oaxaca, así lo ha demostrado siempre el maestro Alejandro Murat Hinojosa.

Posteriormente, la presidenta honoraria se trasladó a San Pedro Mixtepec, y en compañía del presidente municipal, Freddy Gil Pineda Gopar, pusieron en marcha el proyecto de eco-filtros, con el objetivo de llevar agua purificada a diversas comunidades de la Costa. Gracias a organizaciones como YachAid Global, en equipo, trabajamos para generar puentes de colaboración en beneficio de Oaxaca.

