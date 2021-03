Aspirante a diputado de Distrito 9 por PVEM asegura que Morena y alianza “va por oaxaca” están débiles

–Señaló que en esta ocasión no sentirá el efecto obrador y la alianza que hizo el PRI, PAN y PRD solo hacen alianza entre ellos y no con el pueblo

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca:- Tras presentarse como aspirante a la candidatura por el Partido Verde Ecologista de México por la Diputación Local del Distrito 09, el doctor Jogli Marcos Cruz Cruz, señaló que eligió ese partido, debido a que el Morena y la Alianza, PRI, PAN y PRD, se encuentran debiles para esta contienda electoral.

A diferencia de otros procesos políticos, dijo que Morena lejos de ser un monstruo como muchos lo contemplan, hoy ya no cuenta con la misma fuerza que antes, ya que no existe el efecto Obrador, y explicó que esto se debe a que sus representantes han pisoteado los ideales del hoy Ejecutivo Nacional, y reconoció que a pesar de que hoy cuentan con algunos buenos candidatos a participar, han perdido por completo la confianza de su militancia, por lo que detalló que ahora verían en el partido Verde una mejor opción.

Por otro lado, dijo que la Alianza PRI, PAN y PRD, solo hacen Alianza entre ellos y no con el pueblo, pues indicó que mientras tengan la mismas ideas de siempre, ve complicado de que algún día puedan regresar al poder, pues poco o nada a cambiado sus ideologías políticas.

En lo que respecta a su proyecto político, manifestó que existen muchas manera de plantear sus propuestas a los 63 municipios que conforman este Distrito, pues recalcó que a pesar de que en la mayoría de ellos cuenta con filtros sanitarios, existe la alternativa de las redes sociales para informar al electorado los trabajos a realizar para que decidan por quien votar, por lo que aseveró que es en esta plataforma digital, donde se conocerán las mayoría propuestas de los candidatos y de esta manera contribuir al combate a la pandemia para que se pueda pronto regresar a la normalidad.

Originario de los Valles Centrales aunque no especificó de donde, Jogli Marcos Cruz comentó que decidió participar por este Distrito para retribuirle lo mucho que le ha dado Valle Nacional en sus 15 años de estancia en ese municipio cuenqueño.

