Acepta AMH renuncias de titulares de la Semovi y Sepia

-Asimismo aceptó las renuncias de los directores del Registro Civil y del Icapet, así como del Coordinador General de Enlace Federal del Gobierno del Estado.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de marzo de 2021.- Esta tarde, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa aceptó la renuncia de Mariana Erandi Nassar Piñeyro, quien hasta el día de hoy fungió como titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), y de Eufrosina Cruz Mendoza, quien encabezaba la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia).

El Mandatario Estatal informó también haber aceptado las renuncias de Christian Hernández Fuentes, de la Dirección General del Registro Civil; de Francisco Ángel Maldonado Martínez, del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo; y de José Antonio Hernández Fraguas, de la Coordinación General de Enlace Federal del Gobierno del Estado.

Murat Hinojosa destacó el trabajo realizado por cada una de estas funcionarias y funcionarios en la construcción de un mejor Oaxaca.

Para dar continuidad a las acciones y programas de cada una de estas dependencias, el Gobernador del Estado designó como encargados de despacho a: Arturo Eleazar López Sorroza, en Semovi; Sotero Santiago Domínguez, en Sepia; Juan Gabriel Rodríguez Matus en la Dirección General del Registro Civil; a Javier Mendoza Arrocha, en Icapet; y a Jorge Elías Teherán Fernández, en la Coordinación General de Enlace Federal del Gobierno del Estado.

A todos ellos, el Gobernador de Oaxaca los exhortó a desempeñar con responsabilidad, dedicación y transparencia la encomienda asignada en favor del desarrollo de la entidad.

