Tras accidente, repartidores de comida exigen destitución de Director de la Policía Vial Estatal

-Señalan que las lesiones de uno de los atropellados son graves, al grado de que podrían amputarle una de sus piernas.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Repartidores de comida por aplicaciones, dieron a conocer un pliego de demandas, entre las que destacan la renuncia inmediata del Director de la Policía Vial Estatal David Antonio Jiménez y una mesa de diálogo en la que estén presentes en Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez, el Secretario de Seguridad Pública Ernesto Salcedo Rosales y el titular de la SEGEGO Francisco García López.

Señalaron que el Director de la Policía Vial no ha mostrado la capacidad para lograr soluciones con relación al accidente en dónde se vieron involucrados elementos de la corporación, uno de los elementos identificado como Antonio J.V.R se encuentra detenido, asimismo exigen la destitución de estos dos elementos.

También piden la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y a la Fiscalía Anticorrupción que intervengan en las investigaciones y se aclaren las irregularidades que señalaron se están cometiendo, así como de los hechos ocurridos la noche de 27 de febrero y madrugada del 28.

Sobre todo porque denuncian que la madrugada del 28 de febrero en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en dónde elementos de la corporación intimidaron con disparos de armas de fuego, además de haber detenido a tres repartidores de manera ilícita, por ello piden a todos los repartidores que se sumen a este movimiento.

Los repartidores presentaron el resumen médico Eliud Vásquez López de 22 años presentó fractura de fémur, lesión traumática de la tibia derecha con exposición de hueso, lesión vascular venosa y nerviosa del nervio tibial posterior, también muestra lesión parcial de la tibial posterior, con conservación parcial tibial anterior.

El parte médico especifica que hubo pérdida cutánea, pérdida de la porción distal del peroné de 4 centímetros, así como pérdida ósea en la región de tibia distal de aproximadamente 8 centímetros, todas estas lesiones son graves y comprometen la vida del paciente, incluso señalan que por las lesiones, no descartan la posibilidad de amputarle una de sus piernas.

Debido al proceso traumático, se puede desarrollar embolismo graso, condicionante que comprometería la vida del paciente y que se requerirán al menos de 5 a 6 operaciones, por lo que permanecerá internado en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS en la ciudad capital.

