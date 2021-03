Sin definirse candidatos de Morena para encuesta en Oaxaca capital: Dirigente Estatal

-Indicó que este sábado se instalarán mesas de trabajo con los aspirantes para que se pongan de acuerdo en el método de selección.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El dirigente estatal de Morena en Oaxaca Sesul Bolaños, desmintió los rumores de que en la ciudad de Oaxaca de Juárez ya se tenga definido a los aspirantes que se irán a la encuesta para sacar al candidato a la presidencia municipal, tal y como lo mencionó Arnoldo Dámaso uno de los aspirantes en sus redes sociales, el líder de Morena dijo que no lo conoce, los nombres que publicó Arnoldo Dámaso fueron Oswaldo García Jarquín, Jesús Romero López, Francisco Martínez Neri y Luis Alfonso Silva Romo.

Indicó que será este sábado cuando se instalarán 80 mesas de trabajo en la que participarán los aspirantes a candidatos a presidentes municipales y diputados locales, así como integrantes de la dirigencia estatal de Morena y de la Comisión Nacional de Elecciones, el objetivo es que se busquen los consensos para definir el método de selección de candidatos y candidatas, para así llegar a un acuerdo de unidad.

El dirigente de Morena en Oaxaca Sesul Bolaños, comentó que hasta el momento en ningún municipio se han definido las candidaturas y tampoco se ha definido qué aspirantes son los que participarán en la encuesta, que es uno de los métodos para definir las candidaturas, para ello dijo será la Comisión Nacional de Emergencia y la Comisión Nacional de Encuestas, los que determinen qué aspirantes serán encuestados.

Cabe mencionar que se postulará a dos mujeres y a dos hombres para ser encuestados, el mejor posicionado será electo como candidato o candidata, esto también dependerá dijo del género que le corresponda a cada ayuntamiento o a cada distrito local electoral.

Sobre este tema el también aspirante a candidato a la Presidencia de Oaxaca de Juárez Javier Vásquez Ortiz dijo que de ser cierta esta información, sería preocupante, pues se estaría violando uno de los principios de Morena que es el de la no imposición de candidatos.

Por su parte Hugo Jarquín dijo que hasta el momento no les han dicho cuál será el método de selección, por lo que espera que la dirigencia estatal haga valer su capacidad para generar un consenso, en ese sentido indicó que se debería juntar a todos los aspirantes, hablarles claro y así evitar que se presente algún “madruguete” o “agandalle”.

Comentarios

