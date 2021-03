Por carencias, Bomberos Tuxtepec lanza colecta para recaudar fondos

-La colecta “Sácate un 10 con los bomberos” se realizará el próximo sábado.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta del Patronato de Bomberos en Tuxtepec Esperanza García Kuri, dijo que siguen con carencias principalmente la falta de equipo de protección personal, herramientas y hasta un carro de ataque rápido, por esta situación en próximos días realizarán la colecta “Sácate un 10 con los Bomberos”.

Aseguro que siguen contando con el apoyo del gobierno del estado, y el gobierno sin embargo requieren de más ayuda para ir solventando los gastos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía, a los empresarios, para que puedan contar con lo necesario y así prestar un mejor servicio a la población.

Actualmente se tienen solo 3 vehículos que es la ambulancia, la pipa y el carro de bomberos, ya que una de las camionetas no la han reparado, y fue la que estuvo involucrada en el pasado accidente, pero no solo es la falta de vehículos, destacó que también les hacen falta trajes de protección personal, mangueras, así como herramientas.

Por su parte Daniela Ahuja dio a conocer que van a realizar la colecta “Sácate un 10 con los bomberos” el próximo sábado, en donde piden a los ciudadanos que donen 10 pesos a cambio de una pulsera, con la finalidad de captar un poco de dinero y con esto juntar para un carro de ataque rápido.

Esta campaña la pretenden realizar una vez al mes, y pretenden estar en dos puntos que son el crucero de Chedraui y en el malecón, por lo que invitó a que se sumen donando y así poco a poco puedan lograr su objetivo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario