Pandemia provoca incremento en precio del PET en Tuxtepec

-Se paga en más de 8 pesos el kilo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Por primera vez, el costo del PET se está pagando en más de 8 pesos, lo que está generando una derrama económica importante entre los sectores que se dedican principalmente a la recolección del plástico.

La Representante de los Recicladores Amigos de Tuxtepec, Leticia Rojas González, dijo que hay una estabilidad en el precio, “gozan de un precio privilegiado, gozan de un precio de 8.50 pesos por kilo, eso quiere decir que se les está haciendo justicia”, dijo.

Explicó que esta situación se debe a que hubo poca producción del producto, y lo poco que se está generando es el aumento en el kilo del pet “a menor producción debe de haber mayor precio, porque evidentemente el costo se eleva”, señaló.

Anteriormente en el municipio de Tuxtepec, el precio del pet estaba hasta 2 pesos, y hace 15 años el costo era tan solo de 50 centavos a la compra, ahora que se paga en más de 8 pesos, definitivamente está provocando que haya una buena derrama en los pepenadores y recolectores principalmente.

Actualmente en el municipio existen 15 microempresarios, que generan alrededor de 400 empleos de manera directa, y que ahora s están beneficiando con este precio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario