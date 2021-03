Niños y niñas seguras, tienen cobijo de la 64 Legislatura de Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax. 4 de marzo de 2021.- Con una serie de reformas y la creación de nuevas medidas jurídicas enfocadas al cuidado y bienestar de las personas menores de edad y, en su caso, para castigar a quienes maltraten a este sector poblacional, la LXIV Legislatura garantiza el interés superior de las niñas y los niños en el Estado de Oaxaca

Una de las reformas más recientes es al artículo 193 Bis del Código Penal local, con la cual se aumentan, en un tercio, la pena ya establecida para las personas que vendan bebidas alcohólicas a menores de edad cerca de cualquier centro escolar, lo mismo para quien cometa el delito de corrupción de menores.

También, al modificar el Artículo 281 de la misma legislación, se incrementó hasta cinco años más de prisión, a la pena ya establecida, a quien maltrate, altere la salud física y emocional de un menor de edad.

Otra medida consistió en tipificar el delito de turismo sexual infantil, e implementar un castigo que oscila entre los 8 y hasta los 14 años de prisión.

Este delito tendrá una agravante cuando sea cometido por un funcionario público, un familiar de la víctima o ministro de culto religioso.

En materia de salud, una de las normativas que tuvo un impacto internacional, fue la realizada a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para restringir el consumo de alimentos y bebidas de alto contenido calórico.

Mediante la adición del artículo 20 Bis a la legislación, Oaxaca se convirtió en la primera entidad en prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas y alimentos chatarra a menores de edad, como un acto para garantizar a una mejor calidad de vida.

En el ámbito social, el Parlamento oaxaqueño determinó cambios en el Artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual busca proteger la imagen e identidad, difundidas en campañas político-electorales, de personas menores de edad.

De esta forma se salvaguarda el derecho a la intimidad y al honor, entre otros inherentes, a la personalidad de niñas, niños y adolescentes. Se evitará que puedan resultar eventualmente lesionados por la difusión de su imagen en los medios de comunicación, como ocurre con la propaganda en radio y televisión difundida por los partidos políticos.

Con estas acciones, el Poder Legislativo impulsa la transformación social con énfasis en el cuidado de la infancia, para garantizar su desarrollo armónico con respuestas institucionales tanto del orden estatal como municipal.

