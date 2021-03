Morena acusa a IEEPCO de querer operar “elección de estado” en Oaxaca

-El dirigente estatal pide que el INE atraiga la elección local, en caso de que el IEEPCO no integre los 153 consejos municipales

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sesul Bolaños, acusó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), de pretender operar una “elección de estado”, esto debido a que el órgano electoral no instalará 54 consejos municipales, a pesar de haber tenido el tiempo suficiente para hacerlo.

Señaló que en caso de que se presente este escenario, se estarían enfrentando en una elección contra el gobierno de Alejandro Murat, por ello hizo el llamado para que el Instituto Nacional Eletoral (INE) atraiga la elección, ya que el IEEPCO se está viendo rebasado al no poder instalar estos consejos municipales.



Incluso pidió a los consejeros electorales que si no tienen la capacidad de integrar estos consejos municipales, que renuncien a sus cargos, pues cuentan con personal, con presupuesto y no es posible que aún con todo esto no puedan cumplir con esta encomienda, asimismo reiteró que pedirá al INE que atraiga la elección local.

El argumento que ha utilizado el IEEPCO es que no hubo la participación suficiente de la ciudadanía para integrar los consejos municipales, argumento que calificó como menos creíble y poco legal, pues el órgano electoral solo tiene que cumplir con esta tarea, por ello el dirigente de Morena dijo que si el IEEPCO aprueba esto, acudirán a las instancias correspondientes.

Cabe mencionar que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEO) en su artículo 38 fracción VII manifiesta que se puede “atraer total o parcialmente las facultades y atribuciones de los órganos desconcentrados en los casos que estimen necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral local, pudiendo a su vez, delegar las funciones de los consejos municipales en los consejos distritales, y en su caso declarar la desaparición de los primeros”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario