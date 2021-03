Jocotepec en la Cuenca, prepara baile en pandemia; edil murió de Covid en agosto

Yuri Sosa

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 4 de marzo de 2021.- La comunidad de Montenegro del municipio de Santiago Jocotepec, en la región de la Cuenca, se alista para un baile popular a celebrarse el próximo 25 de marzo, como parte de las fiestas patronales.

La fiesta se anuncia desde las bardas de la comunidad. “Jueves 25 de marzo en Montenegro, Jocotepec, ahora sí, Master Kumbia. 100 por ciento confirmado. Rodeo baile. Banda San Mateo. Usa crubrebocas”.

Por el incremento de casos en la entidad, así como en la región de la Cuenca, algunos habitantes también han denunciado en redes sociales su preocupación por la celebración patronal programada a realizarse del 24 al 26 de marzo.

El 21 de agosto de 2020, el presidente municipal Pedro Escárcega falleció a consecuencia del covid-19, informaron en ese entonces las autoridades. De acuerdo a la Secretaria de Salud, este municipio suma al menos cuatro casos acumulados confirmados de covid-19 y una defunción.

Este baile programado se suma a una serie de hechos similares en la región con motivo de festividades patronales, como ocurrió en San Juan del Río, de Santiago Choapam; en San Juan Lalana y en San Felipe Usila.

