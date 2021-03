Habitantes de Mixistlán piden auditoría a autoridades municipales, las señalan de desvío de recursos

-Denunciaron que la construcción del camino a la cabecera municipal fue desviado por otra comunidad que no pertenece a la zona



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de la comunidad de Santa María Mixistilán perteneciente al municipio de Mixistlán de la Reforma, se manifestaron este jueves en las oficinas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), para entregar un oficio para que se de continuidad a la solicitud de una auditoría a este municipio.



Y es que el pasado 14 de diciembre cuando se manifestaron en la capital oaxaqueña, presentaron una solicitud de auditoria, misma a la que no se la ha dado respuesta, señalan al edil Juan Antonio Díaz de desviar el camino que comunica a la cabecera municipal, cuando debía pasar por Santa María Mixistlán.



Sin embargo el camino lo desviaron hacia Santo Domingo Albarradas, comunidad que dijeron no debía ser beneficiada, toda vez que no pertenece a la zona Mixe, es por ello que piden que se realice una auditoría para fincar y deslindar las responsabilidades correspondientes, sobre todo en lo que tiene que ver con un supuesto desvío de recursos.



Los habitantes llevaban pancartas que decían “Juan Antonio deja de robarte el dinero del pueblo”, haciendo referencia al Presidente Municipal, a quien señalan de no quererles entregar los recursos del ramo general 33 fondos 3 y 4 , así como los del ramo 28, los cuales no recibieron durante el ejercicio 2020.



Este grupo de habitantes se manifestó durante el mes de diciembre durante varios días, en aquella ocasión montaron un plantón y una huelga de hambre, esta jornada de lucha la levantaron cuando llegaron a acuerdos con las autoridades del gobierno del estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario