En Oaxaca, dan de baja a 2 elementos viales tras accidente con repartidores de comida; uno de ellos está bajo proceso

-El Secretario de Seguridad en el estado, se comprometió a ayudar a la familia de los jóvenes lesionados y a reparar parte del daño.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Dos elementos de la policía vial estatal fueron dados de baja debido a la presión que ejercieron los repartidores durante los últimos días, tras el accidente del pasado sábado en dónde se vio involucrada una unidad de la corporación y en dónde un joven se encuentra en estado grave, ya que presentó fracturas y diversas lesiones, uno de los elementos fue vinculado a proceso, informaron los repartidores.

Durante este jueves los repartidores estuvieron bloqueando de manera intermitente el crucero de cinco señores y en avenida universidad, para exigir una mesa de diálogo con el Secretario de Seguridad Pública Ernesto Salcedo y otros funcionarios del gobierno del estado, fue en la mañana cuando amagaron con estas acciones para ejercer presión.

Luego de dialogar con Salcedo Rosales, se llegaron a varios acuerdos, entre los que se encuentran destacan que a Eliud, el joven que está internado en el hospital del IMSS, sería trasladado a otro nosocomio, sin embargo al hacer los trámites el médico les notificó que esto no podía ser debido a las lesiones del joven, aunque la persona que resultó lesionada en ese mismo accidente, sí sería trasladada a otro hospital.

Asimismo indicaron que el Secretario de Seguridad, informó que se hará cargo de una parte de la reparación del daño, además les dijo que apoyará a la familia de Eliud durante el tiempo que esté sin trabajar y que cuando se recupere lo ayudará para que consiga un empleo, también se dará atención psicológica al joven y a los familiares, en cuanto a lo sucedido en el cuartel de la policía estatal, se devolvieron los teléfonos que habían sido retenidos.

Otro de los acuerdos que se tomaron es que habrá una próxima reunión para ver el tema de la seguridad a los repartidores, quienes han sido víctimas de asaltos, también señalaron que el jurídico de la SSPO intervendrá en las investigaciones que se siguen en contra del elemento que se encuentra procesado y que es señalado como responsable del accidente, también dijeron que el Secretario se hará cargo de la reparación de la moto de Eliud.

