Desaparecen más de 14 mdp de cuenta pública de Huajuapan, edil afirma que hackearon las cuentas



-El incidente se registró el 11 de diciembre de 2019, la edil informó que los movimientos bancarios no fueron hechos por personal del ayuntamiento.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Presidenta Municipal de Huajuapan de León Juanita Cruz Cruz, informó que desaparecieron 14 millones 800 mil pesos de las cuentas del ayuntamiento, esto debido a un supuesto “hackeo”, la edil señaló que este incidente se presentó el pasado 11 de diciembre de 2019 por medio de transferencias bancarias que no fueron hechas dijo, por personal del municipio.

Agregó que en cuanto se dieron cuenta de esta situación, dieron aviso de manera inmediata a la institución bancaria, así como a la CONDUSEF y a la Fiscalía General de la República (FGR), asimismo informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó a favor de las transferencias electrónicas no reconocidas por el ayuntamiento de las cuentas bancarias del fondo 3, además dijo que la ASF no fincó ninguna responsabilidad.

Cruz Cruz aclaró que este tipo de “hackeos” se han realizado en otros municipios u organismos públicos del país, por lo que no es un tema exclusivo del ayuntamiento de Huajuapan de León, además dijo que colaborarán con las instancias correspondientes para aclarar esta situación y lo harán saber de manera oportuna a la población.

Debido a que la institución bancaria reconoció dicho “hackeo”, ha restituido parte del monto sustraído, por lo que siguen trabajando de manera conjunta con el banco, para coadyuvar en las investigaciones que realizan las instancias correspondientes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario