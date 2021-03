Continúa la inauguración de obras en Tuxtepec

-Con un monto de casi 5 millones de pesos, se entregaron obras prioritarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Este jueves 04 de marzo el edil tuxtepecano Noé Ramírez llevó a cabo la inauguración de obras en diversas zonas de la ciudad, así como en la comunidad de Arroyo Chiquito, donde se construyó el pozo profundo de agua potable y en el fraccionamiento Las Limas en donde se integró el sistema de drenaje sanitario.

Pasado del medio día se inauguró el techado de la telesecundaria las limas en la colonia Guadalupe, obra que beneficiará a los futuros estudiantes cuando la pandemia cese y vuelvan las clases presenciales, posteriormente; el edil Noé Ramírez junto a sus concejales y autoridades auxiliares como en toda la gira, cortaron el listón para la inauguración de guarniciones y banquetas en la colonia Talleres.

En el periodo de la presente administración del Gobierno Municipal se ha ido cumpliendo poco a poco con las obras y acciones en beneficio de las y los tuxtepecanos en materia de educación, cultura, seguridad, salud y el campo, para que de esta manera mejoren las condiciones de vida para los ciudadanos.

