Con 258 casos nuevos por COVID-19, suman 952 casos activos en la entidad

-La pandemia por COVID-19 aún continua, si puedes quédate en casa, usa cubrebocas, mantén sana distancia y lavado de manos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 03 de marzo de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que este miércoles hay 39 nuevos hospitalizados; así como 17 hospitales al 100%, lo que representa el 60% de ocupación hospitalaria general, por lo exhorta a continuar con las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, sana distancia y lavado de manos.

La Jefa de la Unidad de Epidemiologia de los SSO, Yuko Nakamura López, destacó que se han registrado 258 casos nuevos de COVID-19, que suman 41 mil 045 y lamentablemente 11 decesos, que suman dos mil 953 defunciones acumuladas.

Se han notificado 64 mil 396 casos, de los cuales 18 mil 721 han sido negativos, hay cuatro mil 630 sospechosos, 37 mil 140 se han recuperado y hay 952 activos.

Mencionó que la Jurisdicción de Valles Centrales contabiliza 28 mil 229 casos confirmados, mil 568 defunciones y 610 activos; Istmo tres mil 401 confirmados, 481 defunciones y 69 activos; Tuxtepec dos mil 582 confirmados, 314 defunciones y 129 activos; Mixteca tres mil 401 confirmados, 274 defunciones y 84 activos, Costa dos mil 15 confirmados, 196 defunciones y 39 activos, y la Sierra mil 417 confirmados, 120 defunciones y 21 activos.

Nakamura López dijo que los 258 casos nuevos de COVID-19, se distribuyen en 59 municipios, de los cuales el que mayor número presenta es Oaxaca de Juárez con 64, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec con 20, Huajuapan de León 19, Santa Cruz Xoxocotlán 17, San Jacinto Amilpas y Santa Lucía del Camino nueve cada uno, el resto, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

De las dos mil 953 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 375, 676 y 430 respectivamente. Por sexo, mil 921 son hombres y mil 32 son mujeres. Las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Dijo que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como el Hospital General de zona numero 1 del IMSS, el Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Finalmente recordó a la población, el uso correcto del cubrebocas que abarque nariz y boca, aplicar la sana distancia y lavado de manos frecuentemente.

