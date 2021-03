Comedor social de Tuxtepec, ahora contará con farmacia y consultorio para los mas necesitados

-Piden el apoyo de la ciudadanía así también como de las empresas y comercios, que tengan el interés de aportar su granito de arena .

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca:- Con el fin de brindar un mejor servicio a las personas de escasos recursos de Tuxtepec, el comedor social Beth-Lejem situado en la avenida Independencia, ahora brindará atención en materia de Salud pensando en los que menos tienen, así lo dio a conocer Silvestre López Durán encargado de este lugar.

Dijo que están en proceso de contar con una farmacia y un consultorio, ya que de esta manera se busca atender las necesidades con respecto a la situación actual en la salud, por lo que espera que la aportación ciudadana siga siendo importante hacia este comedor, pero ahora con medicamentos para quien lo requiera.

Hasta el momento los servicios con los que contará, será la toma de presión arterial, glucosa e inyecciones, así también espera que algunas personas puedan donar algún mueble que no ocupe, ya que mencionó que sería de gran ayuda, por lo que hacen un llamado a la sociedad a contribuir con el equipamiento del área y de esta manera, se empiece a brindar el servicio de inmediato contando con apoyo a la población.

Así mismo explicó que hasta el momento, se requieren de termómetros, oximetros y equipo de exploración, para atender por lo menos los padecimientos menores en lo que se refiere a la salud, a lo que espera la comprensión de la ciudadanía y se sumen a esta labor ya que esta actividad, se realiza sin fines lucro.

Externó que este local que estará al lado del comedor y ya lleva avance en su equipamiento, por lo que espera que a finales de este mes quede listo el consultorio y la farmacia, siempre y cuando exista el apoyo de la gente que gustan de las labores altruistas, así también como de las empresas y comercios que tengan el interés de aportar su granito de arena, en este nuevo proyecto enfocado en los más necesitados.

