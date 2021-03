Colectivo feminista anuncia marcha para el 8 de marzo en Tuxtepec

-Exigirán justicia y que el gobierno de las garantías necesarias a las mujeres

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Colectivo Tuxfem anunció una marcha en este municipio de la Cuenca del Papaloapan, con la finalidad de seguir alzando la voz por las mujeres que han desaparecido, la mayoría en el 2020.

La marcha será el próximo lunes e inicia en la Glorieta flor de Piña a las 4 de la tarde y termina en el Mirador, y será para exigir al gobierno justicia por las mujeres que no tienen voz, especialmente por Fátima Morenos Palacios, Itzel González, así como por Isis Alejandra y Casandra Ramírez Salomón, algunas de las mujeres que en los últimos meses han desaparecido en este municipio de la Cuenca del Papaloapan.

De igual forma en esta marcha se pretende exigir al gobierno estatal y municipal que le den seguimiento a las denuncias de acoso y violencia de género, no solo en Tuxtepec, si no en todo el estado.

A las asistentes piden llevar carteles, pintura, velas, también el cubrebocas y gel antibacterial, con la finalidad de cumplir las medidas sanitarias correctamente.

La marcha que hará este colectivo no es la única, en ocasiones anteriores ya han realizado algunas con el mismo objetivo, que aparezcan las mujeres que han sido reportadas como desaparecidas, pero también piden que las autoridades hagan su trabajo.

