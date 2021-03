Atienden accesos de Tuxtepec, con programa de Bacheo 2021

Tuxtepec, Oaxaca.- Por instrucciones del Presidente Municipal se puso en marcha el Programa de Bacheo 2021 para atender áreas de carpetas de rodamiento vehicular afectadas por el constante tránsito vehicular en el casco urbano como en las diferentes colonias de la ciudad.

La Dirección de Desarrollo Urbano informó que con el Programa de Bacheo 2021 se han atendido los bulevares Antonino Fernández y Plan de Tuxtepec, los puentes vehiculares “San Bartolo” y “Tuxtepec” así como vialidades de las colonias María Eugenia, El Castillo, Tuxtepec, La Piragua, 5 de Mayo, Las Flores, Grajales y Playa de Mono.

Estas acciones contemplan también la construcción de reductores de velocidad partiendo de un dictamen de factibilidad y forman parte de diversos programas con los que el Presidente Municipal de Tuxtepec responde a las necesidades de mejores avenidas y calles en la zona urbana; destacó que los beneficios están viéndose también en colonias de la zona conurbada y en la zona rural donde ya comenzaron el mantenimiento con rastreo a calles, caminos rurales y cosecheros atendiendo en igualdad a todo el municipio.

