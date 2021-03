42 municipios irán a encuesta para definir candidatos en Morena, 32 solo tuvieron un registro: Sesul Bolaños

-75 municipios restantes se definirán candidatos a través de una mesa política

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El Partido Morena informó este miércoles en una reunión nacional, que para definir los candidatos a presidentes municipales en Oaxaca, 42 de ellos se definirán por encuesta donde participarán solo cuatro aspirantes, dos hombres y dos mujeres, y son los municipios mas importantes del estado como Oaxaca, Xoxocotlán, Santa Lucía, Salina Cruz, Juchitan, Huajuapan, Tuxtepec y otros mas, así lo informó el dirigente estatal de ese partido Sesul Bolaños.

En una transmisión que hizo en su perfil de facebook, el dirigente estatal del partido de Obrador, explicó que este miércoles hubo una reunión de carácter nacional con el Delegado designado para Oaxaca, diputados locales y federales y las dirigencias de los partidos, para definir el método de selección en cada uno de los 153 municipios que se rigen por partidos políticos en Oaxaca.

En esta reunión, explicó el dirigente, acordaron que por encuesta se van a definir 42 municipios, que hay 32 municipios donde solo se registró un aspirante por lo que en eso municipios ya van a empezar a llamarlos para pedirles su documentación y en los 75 restantes, van a pedirle a los aspirantes que se pongan de acuerdo en mesas de negociación política que se llevarán a cabo los días sábado, domingo y lunes en la ciudad de Oaxaca y que las coordinarán diputados locales, federales y miembros del Comité Estatal del Partido.

Sesul Bolaños dijo que en el caso de los municipios que se van a definir por encuesta son aquellos donde ya intentaron un acuerdo entre los aspirantes y no se ha dado, por lo que decidieron que sea por este método que ya está contemplado en la convocatoria. Explicó también que en la convocatoria se determina que de todos los aspirantes que se hayan registrado en la plataforma solo van a participar cuatro, dos hombres y dos mujeres, que definirá la Comisión Nacional de Elecciones.

En este sentido los municipios que han presentado mayores conflictos como Xoxocotlán, donde han acusado que la esposa del actual edil de extracción perredista quiere ser candidata, Oaxaca de Juárez, donde han acusado que ya hay candidatos palomeados, Huajuapan de León, donde la actual presidenta de busca reelegirse esta envuelta en un escándalo de “desaparición” por presunto hackeo de cuentas de 14 millones del ayuntamiento, se van a definir por este método.

Aunque no explicó las fechas de la encuesta, ni la forma en que se hará, tampoco la empresa que la haría, dijo que hay una comisión de encuestas que ha participado en las mesas de trabajo para definir candidaturas.

Sobre las acusaciones que hay sobre diversos aspirantes como la presidenta de Huajuapan de León, aspirantes de Acatlán de Pérez que recientemente militaban en el PAN y otros mas, convocó a los militantes a presentar las pruebas ala Comisión de Honor y Justicia para que la Comisión de Elecciones tome las medidas necesarias.

Y es que de acuerdo con los plazos que ha puesto el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el plazo para registrar a los candidatos a las Presidencias Municipales y Diputaciones Locales cierra el próximo 21 de marzo por lo que morena tiene a lo mucho 15 días para definir las candidaturas sobre todo en los municipios mas importantes donde ha despertado mucha pasión al interior de sus filas.

