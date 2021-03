Vacaciones de Semana Santa podrían desatar tercera ola de COVID-19, admite SSA

Las vacaciones con motivo de la Semana Santa, que serán del 28 de marzo al 12 de abril, podrían provocar la tercera ola de COVID-19 en México, admitió la Secretaría de Salud federal.

En conferencia de prensa, el doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, dijo que “definitivamente que sí” existe probabilidad de que haya una tercera ola de la pandemia durante las próximas vacaciones.

Pero por fortuna, apuntó, la segunda ola que se vive en el país va en franco descenso, mayor al de la primera ola del año pasado.

Dijo que aunque haya mayores probabilidades de salir y realizar actividades sociales y de esparcimiento se deben mantener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos.

Existe el riesgo siempre. Si hay más contacto físico entre personas, existe, se incrementa el riesgo de que haya contagios en ese grupo de personas y entonces haya una cadena, se inicie una cadena de contagios”, detalló.

El doctor Cortés Alcalá enfatizó que es un tema de corresponsabilidad el salir de vacaciones.

Insistió en que si se tiene algún síntoma está en la persona cortar la cadena de transmisión quedándose en casa y avisando a quienes estuvieron cerca durante los últimos dos días para que también se hagan la prueba y se aíslen.

