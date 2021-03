Suspenden sesión del Congreso de Oaxaca por falta de Quórum

-Solo se reportaron 21 legisladores a la sesión virtual, se requiere de la mitad más uno para poder sesionar.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La sesión virtual del Congreso del Estado se tuvo que suspender debido a que no hubo el quórum legal para que los acuerdos que se tomaran tuvieran validez legal, por ello el Presidente de la Mesa Directiva Arsenio Mejía hizo el anuncio a los diputados y diputadas que se enlazaron.

Para que haya quórum legal deben asistir el 50 por ciento más uno de los integrantes de la legislatura, es decir que deben ser mínimo 22 legisladores los presentes a la hora de convocada la sesión, de acuerdo al pase de lista previo, sólo se encontraban 21 diputados y diputadas.

El artículo 39 fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, “es atribución del Presidente de la Mesa Directiva abrir, prorrogar, suspender, recesar, reiniciar, extender los recesos y clausurar las sesiones a las horas acordadas, de conformidad con lo establecidoen esta Ley, su Reglamento y los Acuerdos Parlamentarios y demás disposiciones aplicables”.

Entre los legisladores presentes se encontraban Laura Estrada Mauro, María de Jesús Mendoza Sánchez, Victoria Cruz Villar, Aurora López Acevedo, Hilda Pérez Luis, Yarith Tannos, Gustavo Díaz Sánchez, César Morales Niño, Saul Díaz Bautista.

