Sin fallo del tribunal, IEEPCO valida elección y SEGEGO acredita a autoridades de San Juan Petlapa

-El ex candidato Pablo Ojeda Carrillo, dijo que en la elección hubo compra de votos y no se permitió a los habitantes de una comunidad emitir su sufragio

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El pasado 13 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la elección para renovar a la autoridad municipal de San Juan Petlapa, sin embargo por diversas irregularidades el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), no validó la elección y se programaron nuevos comicios para el mes de febrero de este año.

El ex candidato a la Presidencia de San Juan Petlapa Pablo Ojeda Carrillo, detalló que el IEEPCO anuló la elección el 31 de diciembre, debido a que hubo una participación menor al cincuenta por ciento, además de otras irregularidades que se detectaron en esa elección.

En esta elección algunos habitantes denunciaron que hubo compra de votos por parte del actual presidente, incluso señaló que a los habitantes de la comunidad de Santa Isabel Cajonos, no les permitieron salir a votar, pese a todo esto el IEEPCO validó la elección, por ello interpusieron un recurso de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO).

Asimismo pide que se haga valer lo dicho por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de que se sancione como delito grave a quienes compraron el voto de los ciudadanos de San Juan Petlapa, pues señala que tienen pruebas de esto y que en su momento lo presentarán ante las instancias correspondientes.

Ojeda Castillo comentó que a pesar de existir este recurso de impugnación, la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) acreditó a quienes ganaron la elección a pesar de que existe un recurso de impugnación, asimismo indicó que cuando fueron a informarle de esto a la dependencia, les dijeron que no estaban enterados de la situación.

San Juan Petlapa es un municipio que se rige por el principio de Sistemas Normativos Internos, comúnmente conocido como de usos y costumbres, por todo esto piden la intervención del gobierno del estado y que el TEEO haga valer el derecho de todos los ciudadanos de emitir su voto, ya que varios no pudieron hacerlo por haber sido intimidados.

Finalmente dijo no estar peleado con nadie, sino que su única intensión es que se haga justicia y por el momento no tienen contemplado realizar ningún tipo de movilización para presionar a las autoridades para que resuelvan este conflicto post electoral.

