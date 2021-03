Sembrar conocimiento y compartirlo con el mundo cuando todo parece detenido es ser “Maestros de Vida”: IEEPO

-En un nuevo video, el IEEPO reconoce el esfuerzo de quienes hacen posible la continuidad del proceso educativo en Oaxaca a pesar de la pandemia.

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de marzo de 2021.- Sembrar conocimiento y creer en el valor infinito de compartirlo con el mundo cuando todo parece detenido es ser “Maestros de Vida”, se expone en el video que a través de su cuenta de twitter difundió el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que encabeza Francisco Ángel Villarreal; este material forma parte de la campaña para reconocer a maestras, maestros, alumnas, alumnos, madres y padres de familia en este proceso educativo, a pesar de los retos que implica la pandemia por el COVID-19.

El video, que inicia con una imagen del mar y sus enormes olas a vencer, escenifica la labor titánica que autoridades, maestras, maestros, madres y padres de familia enfrentan en estos tiempos donde la educación a distancia ha sido la herramienta principal para dar continuidad a la valiosa labor educativa.

“Es maestra la tradición, es maestro el movimiento, es maestra la que encara al mundo y no teme enfrentarlo. Es maestra la que sigue avanzando cuando todo parece detenido”, refiere el video donde se observa también a niñas y niños avanzar en el conocimiento con clases a distancia de la misma forma en que se enfrentan los desafíos más imponentes.

“Es maestra toda aquella que siembra conocimiento y cree en el valor infinito de compartirlo con el mundo. Nunca detenerse y hacer avanzar a los demás, eso es ser maestro de vida. Los oaxaqueños llevamos la enseñanza por dentro”, se lee mientras una maestra con cubrebocas realiza su importante labor ante niños que, igual con cubrebocas y guardando la sana distancia, reciben el conocimiento con alegría.

El video de un minuto de duración, pretende cumplir el objetivo del IEEPO y la campaña “Maestros de Vida” para destacar que, aunque no hay actividades presenciales en aulas, la educación en Oaxaca no se detiene y va más allá de la infraestructura, pues ésta representa el futuro de las niñas y niños y es la principal herramienta para que las nuevas generaciones avancen, crezcan y tengan la posibilidad de una mejor vida e impulsen el potencial de la entidad.

