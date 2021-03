Se registra Kenia Morales como aspirante a la Diputación Local por el Distrito 02

-Hasta el momento son 4 los que ya se han registrado y que lo han dado a conocer



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles, Kenia Morales Rodríguez, dio a conocer su registro como aspirante a la Candidatura de la Diputación local, en el Distrito 02, con cabecera en Tuxtepec.



La aspirante, mencionó que decidió competir en este proceso interno ya que se ha empeñado en hacer un trabajo a favor de todos, así como limpio y transparente, lo que ya ha hecho desde sus inicios como maestra.



Agregó que además la convocatoria es abierta, y lo que le da la oportunidad a muchos ciudadanos en registrarse, aun sin haber formado parte de la estructura política, “todos tenemos derecho a ejercer esa oportunidad de participar”, destacó.



En caso de que la encuesta no le favorezca, dijo que estará sumándose o caminando con quien resulte ganador en este proceso interno, en caso de que la inviten y así sumar fuerzas para MORENA.



A pesar de que no ha participado en algún proceso electoral, lleva más de 30 años en el ámbito escolar no solo como maestra, también como Directora de una institución pública, además de que ha sido integrante de la comisión seccional.



Morales Rodríguez, no es la única aspirante a la Diputación local, también ya anunciaron su registro Martha Patricia Xuconochtli, así como Lucia Mora Morales, la ex sindico Hacendaria, y también Rubén Bracamontes, ex dirigente del Comité Municipal de este partido hace 10 años aproximadamente.

