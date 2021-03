Rechazo a la vacuna en Chiltepec, disminuye el padrón de adultos mayores: Encargada de Bienestar

-Aun así dijo que se rebasó los mil, en interesados que buscan aplicarse esta vacuna y espera que los que aun no se deciden lo hagan.

Alex Morales

San José Chiltepec, Oaxaca.- A pesar de que ya la vacuna contra el covid-19 se está aplicando en el municipio de Chiltepec, el rechazo de este medicamento continúa latente en algunos adultos mayores de algunas agencias, que se niegan a ser vacunados.

A decir de la encargada del Centro Integrador Bienestar en ese municipio Erika Bautista Ángeles, esto ha provocado que el número de padrón de las personas de más de 60 años en adelante se reduzca en la lista de interesados y mencionó, que no se le puede obligar a quien no la desea, ya que no es obligatorio.

Así mismo, explicó que a nadie se le está negando este servicio como lo buscan hacer parecer algunas personas, pues reiteró que con estas vacunas se busca que la tranquilidad regrese de nuevo a Chiltepec, para que los mas vulnerables como son los ancianos, puedan realizar sus actividades normales una vez protegidos.

Aseguró que tan solo en esta primera etapa, rebasaron los mil interesados que buscaban ser vacunados, esto se debió a que días antes habrían acudido a sus centros integradores en Arroyo Choapam, Pueblo Viejo y en la propia cabecera municipal a registrarse, por lo que espera que los que aún están en duda de aplicarse esta vacuna también acudan a las oficinas, y puedan ser beneficiados con esta dosis en próximas fechas.

También aprovechó este medio de comunicación para informar a todos los que son beneficiarios de los programas federales, a que se mantengan atentos e informados con los siervos de la Nación, quienes serán el enlace directo para que les dé información de la hora y fecha en que se estarán entregando estos apoyos, como son las becas Bienestar, 68 y más, jóvenes construyendo el futuro entre otras, de la cual estarán entregando 2 bimestres debido a la cercanía de la veda electoral, según lo ha informado la Delegada Regional de los Programas Federales Yesenia Barbosa Arcury.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario