Por pandemia, adultos mayores no continúan estudios en el IEEA en la cuenca

-Esto debido a que son parte de los grupos vulnerables y tenían que resguardarse



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Coordinadora de la zona 2014 del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) Teresa de Jesús Lara Peña, informó que la pandemia provocó que algunos de los adultos mayores en la región no continuaran con sus estudios, aunque no especificó la cantidad.



Explicó que los adultos mayores que acuden a la coordinación son personas vulnerables, que además de tener más de 60 años tienen otros padecimientos, “obviamente ha habido un baja porque no queremos poner en riesgo a esa persona, hay gente que dice que yo quiero seguir, pero nosotros entendemos vienen ese tema”, destacó.



Aunque no especificó la cifra de adultos mayores que dejó sus estudios en el IEEA en la región de la Cuenca, aseguró que constantemente las asesoras siguen captando a más adultos mayores, para que sigan con sus estudios, tomando en cuenta los diversos programas diseñados para evitar concentrarlos en algún punto, como se hacía anteriormente.



Actualmente dijo que están trabajando mediante un programa “redes”, que consiste en que los capacitadores envían tareas, ya sea mediante las redes sociales, llamadas telefónicas o visitándolos con todas las medidas de seguridad y así avanzan en la capacitación de los adultos.



Otra de las formas de que los adultos mayores pueden bajar el programa de estudios y continuar con sus actividades, ya que las coordinaciones y las salas de estudios están cerradas.

