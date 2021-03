Pendientes y sin fecha para vacunar a adultos mayores de 5 municipios en la Cuenca: Bienestar

-Entre los municipios donde la jornada de vacunación está en planeación son Tuxtepec, Loma Bonita y Acatlán.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Delegada de los programas federales Yesenia Barbosa Arcuri, señaló que aún están pendientes alrededor de 5 municipios de la región de la Cuenca, por aplicar las vacunas contra el covid-19 a los adultos mayores.

Estos municipios, son Tuxtepec, san Juan Mazatlán, Cotzocón, Loma Bonita, Acatlán, sin que se tenga una fecha para vacunar en estos municipios más grandes, ya que por su densidad poblacional deben de estructurar adecuadamente las rutas y los puestos de vacunación, en coordinación con el personal de salud, sin embargo aseguró que será en este mes de marzo.

En el caso de Chiltepec, dijo que la vacunación sigue y ya se aplicó esta vacuna en los adultos mayores de Jacatepec, Soyaltepec, Cosolapa, Valle Nacional.

En estos municipios se han aplicado alrededor de 5 mil 80 dosis, y hasta el momento no se han presentado ninguna reacción en los adultos mayores, y se espera que en un mes aproximadamente que se aplique la segunda dosis de esta vacuna contra el covid.

La Delegada, dijo que siguen registrando a los adultos mayores que quieran aplicarse la vacuna, y reiteró que todo adulto que requiera de ser vacunado, debe de ser registrado, porque las dosis llegan para un número exacto de adultos mayores.

Así mismo pidió a los adultos acudir con un servidor de la nación en los centros integradores, para que acudan con previa cita, así mismo el día de la vacunación deben de llevar su credencial de elector, así como su comprobante del registro.

