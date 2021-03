Grupo parlamentario de Morena presentará exhorto a Murat, para que destituya a titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca

-Señalan que en la cuenta pública 2019 Márquez Heine pudo haber afectado a la hacienda pública federal por un monto de 16 millones de pesos.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Morena Delfina Guzmán Díaz, presentará una proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que revoque el nombramiento de Juan Carlos Márquez Heine como titular de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Esto debido a que en el informe de la cuenta pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación señala que el Régimen Estatal de Protección Social en la Salud del Estado de Oaxaca a través de su titular Juan Carlos Marquez Heine, habría afectado la Hacienda Pública Federal por un monto superior a los 16 millones de pesos.

De acuerdo a la propuesta de la Presidenta de la JUCOPO, en ese se autorizó por adjudicación directa la contratación del servicio denominado: “prestación del servicio integral de detección y diagnóstico del cáncer de mama”, a favor de la empresa denominada Movimedical, S.A DE C.V, sin embargo esta empresa sólo cumplió con 12,340 servicios, de los más de 42 mil 600 servicios pactados.

Asimismo indica que el seguro popular rescindió el contrato a esta empresa, sin embargo Márquez Heine no amortizó el anticipo al proveedor por la cantidad de 12 millones de pesos, además de que no hizo efectiva la fianza de cumplimiento y anticipo, la cual es de poco más de 4 millones de pesos, por todo esto afirma la legisladora, se está violentando la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Por todo esto la Auditoría Superior de la Federación solicitó el reintegro por la cantidad de 16 millones 81 mil pesos, más los rendimientos financieros generados desde que se dispuso de este recurso, hasta su reintegro a la tesorería federal, por todo esto la fracción parlamentaria de Morena pide que este asunto sea tratado como urgente y de obvia resolución.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario