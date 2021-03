Falta de organización y nulos protocolos sanitarios en aplicación de vacuna Covid en Tlalixtac de Cabrera

-Algunas personas no respetaban la sana distancia y tenían que hacer dos filas para recibir la vacuna



Mario Romero



Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.- Falta de organización y nulos protocolos sanitarios es lo que se pudo apreciar durante la aplicación de la vacuna contra el Covid en el centro de salud de este municipio de la región de los valles centrales, pues había largas filas de personas para que les dieran un turno y así se les aplicara la primera dosis de la vacuna.



En el lugar se instaló una mesa de registro de las personas que van llegando al centro de salud, es en ese punto en el que algunas personas no respetan la sana distancia, en esa mesa se les entrega una ficha y los adultos mayores tienen que esperar su turno para la aplicación de la vacuna.



En la mesa de registro les piden sus documentos, a pesar de que se hizo un registro previo de los adultos mayores de sesenta años que es el siguiente grupo al que se le aplicará la vacuna, esto de acuerdo al programa que anunció en su momento el gobierno federal.



La desorganización que existe en el programa de vacunación, es evidenciado en las redes sociales y esto ocurre en muchas ciudades del país, tan solo hace unos días en el municipio de San Antonio de la Cal, los adultos mayores permanecieron durante varias horas y bajo los rayos del sol esperando su turno para recibir la vacuna.



Cabe mencionar que durante el tiempo que este medio de comunicación estuvo en el lugar, varios servidores de la nación comentaban que no había el suficiente personal para que la aplicación de la vacuna fuera más rápida.

