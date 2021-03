Entrega AMH material deportivo a organismos deportivos de Oaxaca por más de 400 mil pesos

-Los beneficiados son 10 organismos deportivos y 830 deportistas.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de marzo de 2021. Con una inversión total de 459 mil 887 pesos, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en compañía de la directora del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude Oaxaca), Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze, entregó material deportivo a 10 organismos deportivos y 830 deportistas, como parte de su compromiso de seguir impulsando la actividad física de las personas en el estado.

“Lo más importante de la política pública en el deporte es que se pueda masificar, el cual es uno de los objetivos que hemos impulsado en mi gobierno, que más familias, independientemente de la edad que se tenga se puede llevar a cabo una actividad física, en las áreas que más les gusten y en todos los segmentos”, señaló el Mandatario Estatal en el encuentro celebrado en el Complejo Deportivo Hermanos Flores.

Murat Hinojosa precisó que el deporte es incluyente y es para todas y todos, por lo que en la actual administración estatal se trabaja para que los beneficios lleguen a todos los sectores de la sociedad, es un gran aliado de la entidad.

“Hoy quiero reitérales mi compromiso de seguir trabajando por las familias de Oaxaca y generar espacios para que las niñas, los niños, los jóvenes y todas las familias tengan alternativas para poderse desempañar y crear una atmosfera de la que Oaxaca siempre se va a beneficiar y construir una mentalidad de disciplina, de deporte, de éxito para que todos crezcamos juntos”, concluyó el Gobernador.

En su participación, Aragón Heinze reconoció y agradeció a las asociaciones, cuerpos de árbitros, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y a las y los deportistas por poner corazón y disciplina en cada uno de sus actividades. “Es un momento importante, pues se cambia la historia del deporte en Oaxaca, con un recurso que pudo encontrar el Gobernador para quienes han estado trabajando y que no detengan la marcha”.

Asimismo, agregó que en la reunión del Sistema Nacional del Deporte (SIDANE) en la capital del país, hablará de lo que es hoy Oaxaca, los avances carreteros, las rutas aéreas, la oferta hotelera, lo que significa Oaxaca en gobernabilidad, pues se buscarán las sedes de Juegos Nacionales Conade, cuando la situación lo permita.

Señaló que en próximas fechas el mandatario estatal estará, junto con notario público, dando fe del cumplimiento de dos compromisos en campaña: La creación del Instituto y la construcción de Complejo Deportivo Hermanos Flores Magón.

Al evento también asistió el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, quien refirió que la disciplina, tenacidad, pasión, trabajo en equipo y la capacidad para fijar metas es lo que el deporte enseña y sin duda repercute en todos los aspectos de la vida, y ese, es el ejemplo que dan los atletas.

García Jarquín señaló que la práctica de cualquier disciplina contribuye al proyecto de vida de las personas, al enriquecimiento personal, pues potencia los valores morales, éticos y sociales, por lo que expresó su apoyo a este sector. “Les reitero a los deportistas, entrenadores, presidentes de las asociaciones organizaciones que también cuentan con el gobierno municipal para desempeñar mejor su actividad”.

En tanto, la representante de la Asociación de Surf del estado, Guadalupe Sabina Vásquez, agradeció al Gobierno de Oaxaca por el apoyo otorgado a esta disciplina, ya que era un deporte desconocido.

“Esta historia entre el Gobernador y el surfing nació hace cuatro años que tuvo la visión y creyó en este deporte, que ahora es considerado un deporte olímpico. Gracias por caminar con nosotros y seguirlo haciendo”, sostuvo.

La entrega incluyó balones medicinales, tablas de surf, tablas para frontón, apoyo para suplementos nutrimentales, casacas, cronómetros, gorras, playeras, silbatos, juegos de vallas y cuerdas, que en conjunto servirán para desarrollar las habilidades técnicas de las y los deportistas.

El beneficio incluyó a la Asociación de Surf del Estado de Oaxaca, A.C; Asociación de Pelotaris del Estado de Oaxaca; Asociación de Deportistas Ciegos y Débiles Visuales de Oaxaca, A. C.; Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness de la Verde Antequera, A.C.; Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca (AAJEO), A.C.

Así como al Cuerpo de umpires de Oaxaca (CUO); Comisión de árbitros de voleibol del Estado de Oaxaca; Zona Neutra, jueceo deportivo, estudiantil amateur-profesional; Dirección de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, (UABJO) y Facultad de Cultura Física y Deporte de la UABJO.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario