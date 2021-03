Crecen carencias en albergue canino de Loma Bonita por pandemia

-Son más de 50 los animales que están en este albergue y que necesitan ser alimentados.

Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- La Presidenta del “Refugio Firulais” del municipio de Loma Bonita, Dolores Spota Trueba dio a conocer que la pandemia también afectó al albergue canino debido a que dejaron de tener apoyo por parte de los donadores.

Explicó que ella les da de comer a los más de 50 animales, con el apoyo de los carniceros principalmente los del mercado Vicente Guerrero, sin embargo desde el mes de junio del 2020 que cerraron el mercado dejaron de recibir este apoyo alimenticio para los animales, lo que afectó al albergue y provocó que tuvieran que buscar más apoyos.

Sin embargo aseguró que son pocos los que los apoyan, principalmente con croquetas, por lo que pidió a las personas que si deciden tener una mascota deben de darles los cuidados necesarios como son alimentación, tenernos en un lugar adecuado, y no abandonarlos, ya que al final terminan en las calles.

Agregó que es preferible esterilizarlos, por lo que aprovechó a invitar a los ciudadanos a que esterilicen a sus mascotas en la próxima campaña que se realizará el 3 y 4 de abril, por lo que es necesario apartar el lugar con 100 pesos, ya que el costo es de 350 pesos, para esterilizar a los perros, ya que el dinero se le entrega a los médicos para que sigan comprando material y continúen con estos tratamientos.

Actualmente hay 52 perros en el albergue, pero también apoyan a los animales que están en las calles y que tienen algún padecimiento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario