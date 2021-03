Convoca Sectur Oaxaca a concurso de cortometrajes con temática LGBT

-Las y los participantes mostrarán las riquezas turísticas del estado y el respeto a la diversidad sexual

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de marzo de 2021. Con la finalidad de promover la grandeza del estado de Oaxaca y mostrar el respeto a las diversas identidades sexuales y de género en los destinos de la entidad, la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca (Sectur Oaxaca) convoca al Concurso de Cortometrajes LGBTIQ+.

Las personas interesadas en la producción audiovisual podrán participar en este concurso para presentar de manera creativa, a través de la inclusión de género, la belleza y oferta turística de los destinos turísticos de Oaxaca.

Con su narrativa, personajes y/o lenguaje, los cortometrajes deberán fomentar la inclusión de las identidades sexuales y de género en los diferentes destinos turísticos; y con ello generar apertura y conciencia sobre el respeto a los derechos humanos del colectivo LGBTIQ+.

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años y se les permitirá concursar con hasta tres cortometrajes en las categorías: turismo de romance, playas y negocios; y podrán registrarlos de manera individual o en equipo.

Las historias deben presentarse en el contexto oaxaqueño, destacar los atractivos turísticos de la entidad y representar a las y los miembros del colectivo sin cosificar, ni reproducir estereotipos.

El cierre de la convocatoria es el día 15 de mayo a las 23:50 horas; las y/o los finalistas del concurso se darán a conocer el 30 de mayo y los cortometrajes ganadores el día 31 de mayo a las 12:00 horas a través de la página de Facebook Oaxaca Travel.

Los cortometrajes ganadores serán elegidos por un jurado integrado por profesionales y conocedores del tema LGBTIQ+. y su decisión será irrefutable; se premiarán a los tres primeros lugares: el primer lugar se premiará con un viaje a Huatulco.

Todas las bases, lineamientos y aspectos a calificar se encuentran en la página http://www.oaxaca.travel/index.php/es/eventos/504-concurso-cortometrajes-lgbtiq.

