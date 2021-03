Comité de Víctimas de Nochixtlán, denuncian hostigamiento y amenazas por parte de la FGR

-Responsabilizan al Fiscal General de la República y al SubProcurador de Control Regional, de cualquier daño que les pueda ocurrir.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El Comité de Víctimas 19 de junio del municipio de Asunción Nochixtlán, denunciaron este miércoles que la Fiscalía General de la República ha estado obstaculizando las investigaciones para que se resuelva el caso del desalojo que sufrieron, también dijeron que se niegan a investigar quiénes fueron los que ordenaron la agresión del pasado 19 de junio de 2016.

Asimismo el Presidente del Comité de Víctimas Santiago Ambrosio Hernández, dijo que esto es una prueba del pacto de impunidad que existe entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, agregaron que la FGR ha hostigado y amenazado a los abogados que llevan el caso por parte del Comité de Víctimas.

Estas amenazas y hostigamiento se deben a que los abogados han evidenciado en varias ocasiones las irregularidades por parte de los agentes del ministerio público y de los peritos, que se encargan de realizar las investigaciones, por ello rechazan cualquier tipo de expresión de esta índole hacia sus asesores legales.

Dijeron que responsabilizan al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero y a Germán Adolfo Castillo Manuel titular de la SubProcuraduría de Control Regional, a quien señalan de haber sido colocado por el PRI para encubrir los actos del gobierno de Enrique Peña Nieto, como lo es el desalojo violento en Nochixtlán.

Señalaron que estas amenazas se dan en el marco de la exigencia de la comparecencia de varios funcionarios de alto nivel durante el sexenio pasado, así como la petición de la creación de una comisión especial multidisciplinaria que sea la encargada de llevar las investigaciones, ante las irregularidades por parte de la FGR.

Finalmente dijeron que a pesar de las amenazas y del hostigamiento, no van a dejar de insistir en que se castigue a los responsables de los hechos violentos registrados en Nochixtlán el pasado 19 de junio de 2016.

