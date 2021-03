Aspirante de Morena denuncia a TEEO y PT, por entorpecer participación de mujeres indígenas

-Acudirá a la Sala Regional del TEPJF para que se revoque la resolución del Tribunal de Oaxaca

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Karina Regalado, quien se registró como aspirante a la candidatura por Morena a la Diputación Local del distrito 20 con cabecera en Juchitán de Zaragoza, denunció al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) y al Partido del Trabajo (PT), de entorpecer la participación de las mujeres indígenas en el actual proceso electoral.

Asimismo denunció que el estado no tiene mecanismos y protocolos para que las comunidades indígenas se encuentren representados en espacios de toma de decisiones, situación que desencadena una serie de violencia y violaciones hacia sus tierras, territorios y a la comunidad indígena.

Y es que el TEEO aprobó le pasado 21 de febrero por unanimidad revocar parcialmente los lineamientos en materia de paridad de género que había aprobado el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), bajo el argumento de que dichos lineamientos fue emitida cuando el actual proceso electoral ya había iniciado.

Los lineamientos que había aprobado el IEEPCO contemplaba que en las candidaturas se dieran espacios a personas indígenas, con discapacidad y de la comunidad LGBTI+, además de que deben cubrir con el principio de paridad de género, en ese sentido Karina Regalado mencionó que esto significa un retroceso en la inclusión de estos sectores en la vida política.

Finalmente dijo que acudirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que estos lineamientos se apliquen en esta contienda electoral y así se garanticen los derechos de los indígenas, de las personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI+.

