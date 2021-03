Valorará cabildo Tuxtepecano, medidas a tomar ante repunte de casos covid

-El presidente dijo que lo van a determinar entre los concejales y la jurisdicción sanitaria.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el incremento de los casos covid durante el fin de semana y que se tengan 92 casos activos en el municipio de Tuxtepec, el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, aseguró que están valorando con los concejales y con la Jurisdicción Sanitaria número 3, las medidas que puedan implementar para evitar que los casos sigan en aumento.

Dijo que se coordinarán para tomar nuevas decisiones y por lo tanto ver cuáles serían las medidas a tomar, “si nosotros vamos a tomar las medida de cerrar o de mantener en semáforo amarillo, todo eso lo vamos a estar analizando y próximamente”, dijo.

Aseguró que será en el transcurso de esta semana cuando estén analizando cuales serían las acciones a seguir en este municipio, en donde lamentablemente ya suman 1,934 casos hasta el corte de este lunes.

Cabe hacer mención que en los meses anteriores el gobierno municipal sesionaba constantemente con la finalidad de determinar las medidas a seguir, sin embargo a pasar de que algunas medidas se mantienen los ciudadanos deciden no respetarlas.

